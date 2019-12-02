Киевлян призывают воздержаться от поездок на собственном автомобиле и не парковаться вдоль улиц из-за ухудшения погодных условий. Об этом в Facebook пишет коммунальная корпорация "Киевавтодор".

"Ухудшение погодных условий. Прогнозируют снегопад! Вечером 2 декабря синоптики прогнозируют снег. Температура опустится до -3 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ухудшение погоды прогнозируют вечером понедельника.

"Заблаговременно, еще до начала осадков, техника КП ДЭУ выедет на исходные позиции в городе, чтобы скорее всего начать обработку покрытия противоголедными средствами и уборку снега. Мы своих железных коней подготовили. Надеемся, и вы на свои машины надели зимнюю обувь", - говорится в сообщении.

"Киевавтодор" призывает по возможности воздержаться от поездок на собственных авто. "И не парковаться вдоль улиц, в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить надлежащую работу снегоуборочной техники", - пишут коммунальщики.

Фото: facebook.com/pg/kievavtodor

Напомним, что в Киеве пошел настоящий пушистый снег и Киевавтодор начинает чистить дороги.

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