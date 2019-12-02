Делегатам съезда фракции "Слуга народа", который проходит сегодня вечером в киевском КВЦ "Парковый", раздают приглашения на новогоднее шоу "Квартала 95". Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

По информации "Страны", праздничное мероприятие состоится в том же КВЦ "Парковый", где сейчас проходит фракционное заседание. Начало запланировано на 21:00 31 декабря. В программе заявлена Оля Полякова.

Как сообщалось ранее, в КВЦ "Парковый", где проходит заседание фракции "Слуга народа", началась акция протеста, один из участников которой принес с собой золотой унитаз, символизирующий коррупцию.

Мужчина с золотым унитазом требует отставки мэра Киева Виталия Кличко. При этом участник митинга хорошо говорит на английском языке и даже читает на нем стихи.

Также митингуют ФОПы, которые требуют отменить закон о обязательных кассовых аппаратах для бизнеса.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская до сих пор пишет сценарии Кварталу 95.

Также мы писали, что организатор концертов "Квартала 95" вслед за Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам Донбасса.