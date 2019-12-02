В Киевской области сотрудники полиции задержали "оборотня в погонах" за торговлю наркотиками.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

В полицию поступила оперативная информация, что в г. Бровары неизвестный мужчина в полицейский форме предлагает приобрести у него наркотики.

Полиция оперативно отреагировала на сообщение и выехала по указанному адресу, злоумышленник пытался скрыться на автомобиле, однако ему это не удалось.

Его задержали полицейские, при дальнейшей проверке выяснилось, что это сотрудник патрульной полиции Киева. При себе у него обнаружили около 3-х граммов амфетамина.

Наркотическое вещество изъяли, его нужно направить на проведение соответствующей экспертизы. На место происшествия вызвали работников Государственного бюро расследований (ГБР) для выяснения всех обстоятельств и дачи соответствующей правовой квалификации.

Фото: kv.npu.gov.ua

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