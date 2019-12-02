В Броварах поймали полицейского, который торговал амфетамином, не снимая формы
В Киевской области сотрудники полиции задержали "оборотня в погонах" за торговлю наркотиками.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
В полицию поступила оперативная информация, что в г. Бровары неизвестный мужчина в полицейский форме предлагает приобрести у него наркотики.
Полиция оперативно отреагировала на сообщение и выехала по указанному адресу, злоумышленник пытался скрыться на автомобиле, однако ему это не удалось.
Его задержали полицейские, при дальнейшей проверке выяснилось, что это сотрудник патрульной полиции Киева. При себе у него обнаружили около 3-х граммов амфетамина.
Наркотическое вещество изъяли, его нужно направить на проведение соответствующей экспертизы. На место происшествия вызвали работников Государственного бюро расследований (ГБР) для выяснения всех обстоятельств и дачи соответствующей правовой квалификации.
Фото: kv.npu.gov.ua
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