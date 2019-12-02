Сегодня вечером, 2 декабря, в Киеве пошел уже настоящий снег. С учетом того, что сейчас в столице Украины -1 градус, на тротуарах он не тает.

По прогнозу синоптиков, снег будет идти до полуночи. Ночью он должен прекратиться, а завтра, 3 декабря, около полудня пойти вновь на несколько часов.

В Киеве идет снег 2 декабря. Владимирский собор. Фото: Страна

Новости Киева. 2 декабря пошел снег. Фото: Страна

Также фотографиями снега делиться киевляне в соцсетях.

Александр Коняев сопроводил фото подписью: "Ну вот, а вы не верили, что зима уже пришла".

Также киевляне шутят о том, что снег пошел по расписанию и пишут такие посты: "Буду первым! Завтра в Киеве плохо убрали снег!"

Кстати, "Киевавтодор" уже опубликовал в Facebook пост о том, что коммунальщики находятся "в полной готовности к снегопаду".

"Техника уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды. Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации. Просим водителей не парковать авто вдоль улиц и в запретных для этого местах, чтобы не препятствовать работе спецмашин", - написали в "Киевавтодоре".

А днем коммунальщики просили киевлян воздержаться от поездок и не парковать авто на дороге из-за ожидаемого снега.

Напомним, первый снег в Киеве выпал 26 ноября.

Завтра в Украине также ожидаются мороз и снег. Предлагаем вниманию прогноз погоды на 3 декабря.