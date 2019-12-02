Подозреваемые в убийстве 3-летнего сына бизнесмена Вячеслава Соболева имеют страницы в российских соцсетях - Вконтакте и Одноклассники.

Аккаунты Андрея Лавреги - предполагаемого снайпера - и его подельника Евгения Семенова пока доступны для просмотра.

У Лавреги на странице в Одноклассниках нет никакой информации, кроме той, что ему 20 лет и он живет в Черкассах. Это совпадает с теми данными о стрелке, которые уже публиковала "Страна".

Также указывается, что Лаврега не заходил в ОК с апреля 2014 года - то есть примерно с начала АТО на Донбассе.

А вот у Семенова аккаунт "ВКонтакте" гораздо более открытый. Он указывает, что учился в одесском мореходном училище. Язык общения - русский. Годы воинской службы - с 2017 по 2019. Город службы указан Мариуполь, а подразделение - "Аратта" (ранее находилось в "Правом секторе").

На одном из фото 2018 года он позирует на фоне символики Самообороны Майдана и подразделения "Аратта", которым командует "Червень" - Андрей Гергерт, признавший сегодня, что Семенов служил у него.

Евгений Семенов - справа

Также Евгений позирует с автоматом. И выгладывает фото своего оружия.

У него есть и другие фото, сделанные явно в полевых условиях.

Также на его аккаунте несколько "задумчивых" фото.

Семенов не оставлял никаких записей. В музыкальном плейлисте у него - по большей части русский рэп и песня группы ДДТ "Родина".

По информации "Страны", Семенов - уроженец Котовска Одесской области. В одесской мореходке он не доучился, вступил в Правый Сектор в 2017 году (в 17 лет), тогда же уехал воевать на Донбасс.

Отметим, что Семенов не похож на человека, который попал на видеокамеру в хостеле, откуда произошел выстрел. Поэтому можно предположить, что это был Лаврега (который, по словам "Червня", был хорошим снайпером).

Покушение на донецкого бизнесмена Вячеслава Соболева произошло 1 декабря, в центре Киева. Убийца стрелял в него, но попал в его 3-летнего сына Сашу, который сидел на заднем сиденье автомобиля.

Как детально это происходило и что известно об убийцах - читайте в материале "Страны" Снайпер из армии Яроша, получивший орден от Порошенко. Как убивали ребенка бизнесмена Соболева и кто это сделал.