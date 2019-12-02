Экс-депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что организаторы заказных убийств вербуют для их исполнения участников добровольческого движения, которые принимали участие в боевых действиях и при этом госорганы не делают ничего для психологической реабилитации ветеранов войны.

Об этом Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале.

В качестве доказательства экс-нардеп приводит несколько последних громких дел, фигурантами которых являются ветераны АТО.

"По убийству Шеремета, по информации СМИ, могут быть причастны добровольцы Буча и Пума.

По убийству Вороненкова проходят ветераны из "Донбасса".

По убийству Кати Гандзюк-ветераны УДА.

По убийству Амины Окуевой тоже есть след ветеранов из одного добробата.

По Махаури- тоже...

По вчерашнему покушению на Вячеслава Соболева, в результате которого был убит его трехлетний сын, задержаны двое бойцов УДА", - пишет Мосийчук.

Как считает политик, это говорит о том, что организаторы заказных убийств могут с легкостью вербовать для их выполнения участников добровольческого движения, которые принимали участие в боевых действиях.

По его мнению, причиной этого является "низкий психологический барьер перед убийством человека, психологические расстройства, вызванные войной и отличием жизни в тылу, отсутствие работы и достойной заработной платы."

"Нах@я нам такое Минветеранов и такой министр, если не организовано абсолютно ничего для психологической и социальной реабилитации ветеранов?", - подытожил Мосийчук.

Скриншот: t.me/mosiychuk72/953

Ранее сообщалось, что объявят ли атошницу и ее мужа подозреваемыми в убийстве Шеремета, зависит от одной экспертизы.

Также мы писали, что застреленный в Харькове Тайсон оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова.