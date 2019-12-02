Мосийчук рассказал, почему ветераны АТО идут в киллеры
Экс-депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что организаторы заказных убийств вербуют для их исполнения участников добровольческого движения, которые принимали участие в боевых действиях и при этом госорганы не делают ничего для психологической реабилитации ветеранов войны.
Об этом Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале.
В качестве доказательства экс-нардеп приводит несколько последних громких дел, фигурантами которых являются ветераны АТО.
"По убийству Шеремета, по информации СМИ, могут быть причастны добровольцы Буча и Пума.
По убийству Вороненкова проходят ветераны из "Донбасса".
По убийству Кати Гандзюк-ветераны УДА.
По убийству Амины Окуевой тоже есть след ветеранов из одного добробата.
По Махаури- тоже...
По вчерашнему покушению на Вячеслава Соболева, в результате которого был убит его трехлетний сын, задержаны двое бойцов УДА", - пишет Мосийчук.
Как считает политик, это говорит о том, что организаторы заказных убийств могут с легкостью вербовать для их выполнения участников добровольческого движения, которые принимали участие в боевых действиях.
По его мнению, причиной этого является "низкий психологический барьер перед убийством человека, психологические расстройства, вызванные войной и отличием жизни в тылу, отсутствие работы и достойной заработной платы."
"Нах@я нам такое Минветеранов и такой министр, если не организовано абсолютно ничего для психологической и социальной реабилитации ветеранов?", - подытожил Мосийчук.
Скриншот: t.me/mosiychuk72/953
Ранее сообщалось, что объявят ли атошницу и ее мужа подозреваемыми в убийстве Шеремета, зависит от одной экспертизы.
Также мы писали, что застреленный в Харькове Тайсон оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова.