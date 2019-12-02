В Минэкоэнерго заявили, что не являются органом принятия решений по смене руководства НАК "Нафтогаз" Украина и НЭК "Укрэнерго".

Об этом сказано на странице министерства в Facebook.

"Во время пресс-конференции 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, комментируя вопрос освобождения решению Кабинета Министров президента НАЭК "Энергоатом", отметил важность эффективного управления государственными энергетическими компаниями. При этом он отметил, что такие решения не зависят от отношений между министром и руководителями отдельных компаний и принимаются Правительством", - сказано в сообщении.

Отмечается, что министр пояснил, что потенциальное обновление руководителей и наблюдательных советов государственных компаний является политическим решением.

"Однако, любые изменения будут приниматься по результатам оценки деятельности и показателей эффективности работы компаний в соответствии с процедурой. Новых руководителей в случае необходимости, по словам министра, будут назначать на конкурсной основе, чтобы привлечь к управлению стратегическими предприятиями специалистов высокого уровня", - пишет министерство и приводит слова министра: "Прекращение полномочий позволяет тому же человеку участвовать в новом конкурсе".

Там обращают внимание, что потенциальные решения о смене руководителей будут приниматься по результатам оценки деятельности каждой из компаний.

"Следует отметить, что "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго" не относятся к сфере управления Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, поэтому принимать или комментировать решение об изменении руководства вышеупомянутых компаний не входит в компетенцию Министерства", - резюмируется в сообщении.

Фото: facebook.com/minecoenergy

Напомним, что сегодня Оржель заявил, что "было принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов во всех стратегических компаниях". Оржель уточнил журналистам, что изменения произойдут и в руководстве Нафтогаза и Укрэнерго. Министр отметил, что нынешнее руководство может продолжить работу, если победит в конкурсе.

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