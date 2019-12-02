В Специализированной антикоррупционной прокуратуре открыли досудебное производство после публикаций в СМИ относительно обнародования аудиозаписи разговора вероятно нардепа от "Слуги народа" Корявченкова, который известен в кругах юмористов как Юзик, с полицией Кривого Рога.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре на запрос издания "Судебный репортер".

Как сообщается, по заявлению начальника третьего отдела САП Василия Кричуна, дело было открыто по признакам предложения, обещания или предоставления служебному лицу неправомерной выгоды для него или третьих лиц за совершение или несовершение определенных действий.

"По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины", – говорится в ответе.

Досудебное расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро. Как сообщили в САП, обращение "Судебного репортера" также приобщили к материалам производства.​

Это обращение было оформлено как заявление о совершении уголовного правонарушения и касалось публикации на Телеграмм-канале Антона Полякова – народного депутата, недавно исключенного из фракции "Слуга народа".

Напомним, 18 ноября Поляков обнародовал четырехминутную аудиозапись, на которой якобы другой представитель "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный под сценическим псевдонимом "Юзик" беседует с руководителем полиции Кривого Рога и вспоминает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Глебова. В разговоре также несколько раз упоминается Государственное бюро расследований.

Юрий Корявченков впоследствии подтвердил, что в сентябре общался с правоохранителями Кривого Рога, однако заявил, что разговор касался нелегального игорного бизнеса и борьбы с наркоторговлей. В комментарии "НВ" он отрицал, что угрожал привлечь правоохранительные органы против оппонентов действующей власти.