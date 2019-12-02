В ресторане на ул.Антоновича в центре украинской столицы произошла драка со стрельбой, в которой получил телесные повреждения неизвестный мужчина.

Прямо на месте пострадавшему оказывают медицинскую помощь, сообщает отдел коммуникации полиции Киева в понедельник.

"Неустановленные лица избили посетителя ресторана на улице Антоновича и произвели несколько выстрелов в потолок… Между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все нападавшие скрылись на иномарке", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения лиц, причастных к преступлению и их задержанию. Событие зарегистрировано, решается вопрос об открытии дела.

В полиции не уточняют, о каком именно ресторане идет речь. По данным СМИ, стрельба была в ресторане "Баку" по ул.Антоновича, 88. При этом велась она якобы из травматического пистолета, а пострадали в результате стрельбы несколько человек.

Как сообщает dtp.kiev.ua, предварительно, несколько иностранцев во время конфликта начали стрельбу из травматического оружия. В результате пострадали несколько человек. Заметим, что злоумышленники имели кавказскую внешность.

Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

По информации телеграмм канала "Киев сейчас", злоумышленники скрылись на автомобиле Mitsubishi серого цвета. Правоохранители ввели план-перехват "Сирена", который применяется при розыске вооруженных преступников, которые представляют повышенную общественную опасность.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает одного человека, который расстрелял авто и убил ребенка в Киеве.

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