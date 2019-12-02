Президент Владимир Зеленский сообщает, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое со следующей зимы. Об этом он сказал в видеообращении к украинцам.

"Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление", - заявил он.

По его словам, власти "нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину". "Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", - сказал Зеленский.

Полное видео, которое можно увидеть в Telegram-канале "Политика Страны", приведено ниже:

Напомним, что Зеленский на беговой дорожке выступил за диалог с Путиным.

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