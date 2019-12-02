На первых торгах декабря курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился
В понедельник, 2 декабря, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 23,94 грн/$1 с 23,97 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 23,935-23,955 грн/$1, тогда как Нацбанк на 3 декабря установил официальный курс национальной валюты 23,957354 грн/$1.
По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 2 декабря укрепился до 23,9610 грн/$1 с 23,9758 грн/$1.
На вторник, 3 декабря, НБУ выпустил следующие официальные курсы валют:
- 10 белорусских рублей 1350.2501
- 10 российских рублей 3.7195
- 100 долларов США 2395.7354
- 100 ЕВРО 2640.8191
- 100 египетских фунтов 149.1323
- 1000 йен 218.7014
- 100 польских злотых 614.1297
- 1000 иранских риалов 0.5704
- 100 канадских долларов 1801.8689
- 100 молдавских лей 136.8483
- 100 новых израильских шекелей 689.0232
- 100 румынских лей 552.542
- 100 тенге 6.2009
- 100 турецких лир 416.2966
- 1000 форинтов 79.3086
- 100 фунтов стерлингов 3098.8983
- 100 чешских крон 103.4236
- 100 швейцарских франков 2401.8364
- 100 юаней женьминьби (Китай) 340.2021
По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины 28 ноября составил 348.0 млн в долларовом (США) эквиваленте в том числе непосредственно $284.0 млн. Остальные торги осуществлялись в других валютах.
Мы разбирались, что будет с Украиной без траншей Фонда и устоит ли гривня.
Как сообщала "Страна", в последнюю неделю ноября Национальный банк Украины выкупил с рынка крупную сумму - $184 миллиона. Всего в течение ноября НБУ за гривню скупил с рынка $867,8 миллиона долларов.
Напомним, что доходы госбюджета Украины за ноябрь 2019 оказались почти на 20% меньше плана. Чем власти намерены покрыть образовавшийся дефицит пока достоверно неизвестно.