В понедельник, 2 декабря, курс гривни на межбанковском валютном рынке  укрепился до 23,94 грн/$1 с 23,97 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 23,935-23,955 грн/$1, тогда как Нацбанк на 3 декабря установил официальный курс национальной валюты 23,957354 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 2 декабря укрепился до 23,9610 грн/$1 с 23,9758 грн/$1.

На вторник, 3 декабря, НБУ выпустил следующие официальные курсы валют:

  • 10 белорусских рублей 1350.2501
  • 10 российских рублей 3.7195
  • 100 долларов США 2395.7354
  • 100 ЕВРО 2640.8191
  • 100 египетских фунтов 149.1323
  • 1000 йен 218.7014
  • 100 польских злотых 614.1297
  • 1000 иранских риалов 0.5704
  • 100 канадских долларов 1801.8689
  • 100 молдавских лей 136.8483
  • 100 новых израильских шекелей 689.0232
  • 100 румынских лей 552.542
  • 100 тенге 6.2009
  • 100 турецких лир 416.2966
  • 1000 форинтов 79.3086
  • 100 фунтов стерлингов 3098.8983
  • 100 чешских крон 103.4236
  • 100 швейцарских франков 2401.8364
  • 100 юаней женьминьби (Китай) 340.2021

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины 28 ноября составил 348.0 млн в долларовом (США) эквиваленте в том числе непосредственно $284.0 млн. Остальные торги осуществлялись в других валютах.

Мы разбирались, что будет с Украиной без траншей Фонда и устоит ли гривня.

Как сообщала "Страна", в последнюю неделю ноября Национальный банк Украины выкупил с рынка крупную сумму - $184 миллиона. Всего в течение ноября НБУ за гривню скупил с рынка $867,8 миллиона долларов.

Напомним, что доходы госбюджета Украины за ноябрь 2019 оказались почти на 20% меньше плана. Чем власти намерены покрыть образовавшийся дефицит пока достоверно неизвестно.

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