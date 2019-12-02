В понедельник, 2 декабря, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 23,94 грн/$1 с 23,97 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 23,935-23,955 грн/$1, тогда как Нацбанк на 3 декабря установил официальный курс национальной валюты 23,957354 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 2 декабря укрепился до 23,9610 грн/$1 с 23,9758 грн/$1.

На вторник, 3 декабря, НБУ выпустил следующие официальные курсы валют:

10 белорусских рублей 1350.2501

10 российских рублей 3.7195

100 долларов США 2395.7354

100 ЕВРО 2640.8191

100 египетских фунтов 149.1323

1000 йен 218.7014

100 польских злотых 614.1297

1000 иранских риалов 0.5704

100 канадских долларов 1801.8689

100 молдавских лей 136.8483

100 новых израильских шекелей 689.0232

100 румынских лей 552.542

100 тенге 6.2009

100 турецких лир 416.2966

1000 форинтов 79.3086

100 фунтов стерлингов 3098.8983

100 чешских крон 103.4236

100 швейцарских франков 2401.8364

100 юаней женьминьби (Китай) 340.2021

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины 28 ноября составил 348.0 млн в долларовом (США) эквиваленте в том числе непосредственно $284.0 млн. Остальные торги осуществлялись в других валютах.

Мы разбирались, что будет с Украиной без траншей Фонда и устоит ли гривня.

Как сообщала "Страна", в последнюю неделю ноября Национальный банк Украины выкупил с рынка крупную сумму - $184 миллиона. Всего в течение ноября НБУ за гривню скупил с рынка $867,8 миллиона долларов.

Напомним, что доходы госбюджета Украины за ноябрь 2019 оказались почти на 20% меньше плана. Чем власти намерены покрыть образовавшийся дефицит пока достоверно неизвестно.