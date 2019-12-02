Юный киллер Андрей Александрович Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского совета Вячеслава Соболева и убил его трехлетнего сына, награжден орденом "За мужество" третьей степени. Докмент, в котором подтверждается факт награды, опубликован сайтом "Українські новини".

Лаврега служил в "Правом секторе" у командира с позывным "Червень". Командир отзывается о нем как о хорошем снайпере и примерном бойце.

"Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов в этой войне. Не по годам талантливый, умный" - характеризует его командир.

Указ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 13 октября 2018 года. Фамилия Лавреги находится на второй странице документа.

С Лаврегой был второй боец "Правого сектора" - он наводил киллера и общался с заказчиком. Фамилия бойца Семенов. Они с Лаврегой дружили во время службы.

Ранее "Страна" сообщала о том, что командир "Правого сектора" подтвердил, что у него служили убийцы сына Соболева.

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