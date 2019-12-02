Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (софта) на телефоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Соответствующий документ опубликован 2 декабря пресс-службой портала правовой информации.

Законопроект был принят депутатами Госдумы России в третьем чтении 21 ноября, одобрен Советом Федерации 25 ноября. Согласно документу, на отдельные виды технически сложных товаров при их продаже обязательно нужно предустанавливать отечественное программное обеспечение. Перечень устройств и программ определит правительство РФ. За отказ от предустановки будет предусмотрена административная ответственность: для ИП штраф составит до 500 тыс. рублей, для юрлиц - до 1 млн рублей. Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Как пояснил ранее на заседании профильного комитета Совфеда сенатор Алексей Синицын, этот закон позволяет "обеспечить российским IT-компаниям возможность для продвижения их продукции и технологий". По словам Синицына, в основу документа "легла ситуация с китайской компанией Huawei, когда западные компании, конкретно американское правительство, ввели санкции и ограничили доступ к их программному обеспечению".

Как сообщала "Страна", Huawei будет работать на операционной системе Hongmeng. По словам вице-президента компании Эндрю Уильямсона, процесс запуска собственной "операционки" может занять несколько месяцев.

При этом основатель китайской корпорации "Huawei Technologies" Рен Чжэнфэй ожидает, что санкции США могут сократить доход компании примерно на $30 млрд в ближайшие два года.

Напомним, что санкции США против Huawei поддержали Facebook, WhatsApp и Instagram. Сообщается, что пользователи смогут самостоятельно устанавливать указанные приложения на устройства производства Huawei.

Также после заявления властей США от сотрудничества с Huawei также отказался Google.