В рамках кампании "Дій за згоди! Запитай!"("Действуй по согласию! Спроси!") в ООН придумали для украинцев 100 вариантов вопросов, с помощью которых можно предложить заняться сексом.

Об этом сказано на специальном сайте zapytay.com.ua.

Помимо наиболее очевидного "Займемся сексом?" или "Сексанемся?", предлагаются различные метафоры.

"Поставим иголку на твою пластиночку ради хорошей музыки?", "Позавтракаем голыми?", "Поласкаем твой ноутбук моей флешкой сегодня", "Может, того?" и другие не менее впечатляющие варианты.

"16 дней борьбы против гендерного насилия" - ежегодная кампания от ООН, которая проходит с 25 ноября по 10 декабря. На протяжении этого времени активисты по всему миру привлекают внимание к гендерно окрашенному насилию и проводят образовательные мероприятия. В этом году "16 дней" в Украине посвятили культуре согласия на секс.

Напомним, что в Украине предложили создать электронный реестр секса.

Также мы писали о том, что в Кабмине заверили, что украинцам не нужна расписка для секса и попросили не шутить на эту тему.