На пятницу, 6 декабря, в Сочи назначили встречу премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, которая посвящена Союзному государству двух стран. Об этом они договорились в ходе телефонного разговора в понедельник, 1 декабря.

Сообщается, что премьер-министр России поздравил коллегу с 50‑летием. В ходе беседы стороны обсудили процесс согласования дорожных карт по интеграции в Союзное государство и договорились о встрече 6 декабря. Дату подтвердили в правительстве России.

Изначально предполагалось, что Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в Москве 8 декабря, однако информация не получила окончательного подтверждения. При этом 29 ноября пресс-секретарь президента России сообщил, что российский и белорусский лидеры условились встретиться до конца декабря, а точный формат встречи и дата будут объявлены дополнительно.

Как сообщала "Страна", Россия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создают единые парламент и правительство. Большинство "дорожных карт" по интеграции уже согласованы.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко не исключил и создания единой валюты в Союзном государстве, которая должна будет являть собой не российский, а "общий рубль".

А с 1 января 2020 года генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась.

Напомним, что Владимир Зеленский на беговой дорожке выступил за диалог с Владимиром Путиным.