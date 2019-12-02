Директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завтра едет в Амстердам, столица Нидерландов, где 4 декабря состоится ключевое заседание суда по взысканию долга с российского ПАО "Газпром". Об этом он написал в своем Facebook.

"Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с Газпрома около 3 миллиардов долларов. Если они пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть за считанные месяцы", - написал Витренко.

Фото: facebook.com

До этого стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" готов рассмотреть предложение о получении 3 миллиардов долларов от российского ПАО "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража через поставки газа.

Напомним, что после провала переговоров с Россией, в "Нафтогазе" готовят новый иск к "Газпрому".

Также мы писали о том, что в "Нафтогазе" сообщили, что Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций "Южного Потока".