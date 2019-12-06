6 декабря на церковном календаре именины Александров, посвященные памяти святого благоверного князя Александра Невского. Это одно из самых распространенных в Украине имя. Мы собрали открытки, картинки и поздравления, а также значение имени и качества характера, которые приписывают Александрам.

Что означает имя Александр

С греческого имя означает "мужественный покровитель" и "защитник". Александрам приписывают лидерские качества, честность, благородство и постоянство. В жизни они могут отличаться решительностью и ответственностью. С легкостью добиваются поставленных целей, обходительны с женщинами, любят детей.

Среди Александров немало бизнесменов и меценатов. Это щедрые натуры, обладающие остроумием и незаурядной харизмой. Кроме того, у Александров прекрасное чувство интуиции. Поступки мужчины с этим именем отличаются душевностью, он умеет делать поистине королевские подарки и удивлять близких непосредственностью, организовывая праздники с размахом. Он не экономит ничего в своей жизни - щедр и на эмоции, и на добрые дела.

Имея задатки лидера и творческий потенциал, он проявляет порой завидные дипломатические свойства и может уладить любые разногласия или ссоры. Саша - патологический правдолюбец. Открытость - это его врожденное качество. Он не приемлет лести и фальши.

Александр - покоритель женских сердец и несколько избалован их вниманием. Дамам непросто завоевать его сердце, ведь рядом с собой он привык видеть достойную партию. Его избранница самодостаточная и яркая женщина. Впрочем, в семье он остается лидером и не подчиняется никому. В лице Александра женщина найдет преданного мужа и заботливого отца.

Известные в Украине Александра

В наше время многие известные украинцы носят имя Александр. Боксер Александр Усик, футболист Александр Зинченко, олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко, певец Александр Пономарев.

Церковь вспоминает Александра Невского

Сегодня церковь вспоминает князя Александра Невского. Полководец родился в 1220 году. Был князем Новгородским, Переяславским, великим князем Киевским и князем Владимирским. За свою жизнь не проиграл ни одного сражения. Он отличался человеколюбием и милосердием, не был жадным или корыстолюбивым при власти. Князя Александра стали почитать как святого сразу же после его кончины. Его официальная канонизации произошла в 1547 году.

Чтобы не ошибиться с Днем ангела Александра, Церковь советует определять день именин в связке с датой почитания Святого покровителя, наиболее приближенной ко дню рождения обладателя имени. Этот день и станет главными именинами Александра. Остальные даты принято считать "малыми именинами".

Открытки и поздравления

Сашенька, пусть жизнь дарит только приятные сюрпризы, друзья будут верными, здоровье - богатырским, работа - прибыльной, а любимая - самой красивой.

Пусть ангел-хранитель от бед защищает,

Твою душу и сердце оберегает,

Ты с улыбкой и оптимизмом в жизни будь,

И скорее печали свои позабудь!

Сашенька, мечтой, удачей, радостью, любовью пусть будет наполнен твой жизненный путь! Желаем комфортно ощущать себя в роли лидера, пусть ум будет острым, а сердце останется добрым!

Сашуля, живи в достатке.

Дай Бог тебе здоровья и удачи.

Любви и больше светлых дней!

Пусть все в твоей жизни будет в порядке,

Желаем самых преданных друзей!

Пусть в День ангела беды обойдут стороной,

Живи в согласии со своим Ангелом-хранителем!

Он - воин славный, охранник исправный!

Александре! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай з тобою завжди живуть Надія, Віра та Любов! Ангел боронить від незгод, а миті життя будуть найчарівнішими!

С Днем ангела, любовь моя! Пусть стучит замирая сердце, когда идешь навстречу.

Не обмани меня и не предай, я остальных погрешностей твоих ведь не замечу.

Усталым или долгим был твой путь - я милого с дороги нежно встречу.

Не разлюби. Не позабудь. - А счастьем-радостью я обеспечу.

В День ангела тебе желаю объятий самых нежных, поцелуев - страстных, ночей - самых ярких, а любви - взаимной и желанной! Веры в чудо и легкого исполнения всех целей, а еще - дружбы крепкой с твоим ангелом-хранителем. Она дорогого стоит!

Мур-мур-мур, мой ангелочек славный,

Сегодня у тебя день именин,

Ты в моей жизни - самый главный,

Ты у меня всегда один.

С днем ангела, мой дорогой Саша! Пусть в твоей жизни лучшее случится, ведь в нашей жизни лучшим случился ты. Любим тебя, ценим и благодарим за защиту, тепло, за жизнерадостность и решительность. Ты наша опора и поддержка, наше главное сокровище! С днем ангела Александра!

Чудесного самого человечка поздравляем с Днем ангела сегодня! Пусть здоровье никогда не подводит, дни будут наполнены любовью, а богатство течет к тебе словно самая полноводная река. Большой удачи и пусть она самой яркой звездой освещает твой жизненный путь.

Ты моя радость и вдохновение!

Пусть в жизни будет успех и везение!

Пусть в доме - достаток и уют,

Друзья за счастье твое сегодня пьют!

С Днем ангела, Александр поздравляю тебя,

На звезду, что падает, загадаю желанье любя:

Твое известное и звучное имя пусть будет всеми любимо!