Опубликован второй выпуск еженедельного отчета Владимира Зелинского. Видео он записал утром, занимаясь на беговой дорожке. Президент призвал не верить политикам, которые кричат о "зраде".

Владимир Зеленский раскритиковал Порошенко и его Штайнмайер-майдан. При этом Зеленский ни слова не сказал про красные линии и звучавший слух про отказ от особого статуса Донбасса.

"Вы знаете, я хотел бы, чтоб вы, именно вы - люди, которые поверили мне и нашей команде, - чтобы вы не обращали внимание на некоторые политические силы и политиков, которые... я считаю, что уже как политики умерли, а как люди они совсем и не рождались никогда. Я хочу, чтобы вы не обращали внимания на их лозунги, на какую-то фейковую зраду, потому что они уже никому не нужны, эти люди.

Они играют только на эмоциях украинцев, на этой очень чувствительной теме. Я хочу, чтобы вы на них не обращали внимания, потому что про них никто не помнит, и это единственная возможность для них поднять этот хайп. Но это не та тема, на которой ловят хайп. Потому что мы теряем каждый день наших людей. Эти политики не имеют сегодня никакой возможности прекратить войну, не имеют никакой возможности закончить войну, не имеют никакой возможности вернуть наших людей, не имеют никакого доверия людей, и даже никакого политического рейтинга. Все эти рейтинги они потеряли на протяжении 30-летней коррупционной своей деятельности", - сказал он.

Также Владимир Зеленский сообщил, что финансирование программы "Доступные лекарства" увеличено, а перечень доступных по этой программе льготных лекарств расширен. При этом 200 млн гривен выделено на покупку квартир ветеранам АТО. Также программа работает и для переселенцев.

Владимир Зеленский также сказал, что уже принята программа по уменьшению цены на газ. Она уже снизилась на 7%. Также ведется работа, чтобы уже нынешней зимой были снижены тарифы на отопление.

По его словам найдено решение, которое позволит снизить тарифы на коммунальные услуги почти на половину будущей зимой 2020\21. "Это точно будет не за ваши деньги", - сказал он.

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Напомним, что в Кремле рассказали о готовящейся встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.