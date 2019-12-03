Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 декабря. Сегодня 7-8 сутки лунного цикла. Луна вступает в знак Рыб. День усиливает интуицию, чутье на выгодные предложения, может принести внезапные инсайты и открытия.

Овен (20.03 - 21.04)

У Овнов день может быть конфликтным - дома, на работе, на улице. Причем споры с бывшими единомышленниками могут зайти довольно далеко, вплоть до желания прекратить общение. При этом сегодня нежелательно заводить новые знакомства, формировать новый круг общения, поскольку есть вероятность, что вас могут использовать.

Телец (19.04 - 22.05)

У Тельцов сегодня день передышки, когда лучше оставаться в тени. Собеседования, презентации - лучше отложить. Если есть возможность, хотя бы на день, воздержитесь от отправки важных резюме, направления запросов, заполнения важных документов. Тщательно перепроверьте бумаги. Сегодня сосредоточьтесь не на документах, а на связи с коллегами, поддержке клиентов - на работе с людьми.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Постарайтесь сегодня дважды подумать прежде, чем раздавать обещания, чтобы не попасть в ловушку. Попросите время подумать, если от вас требуют выполнить что-либо, но вы не уверены по силам ли это. День хорош для того, чтобы привести мысли в порядок. Выделите хотя бы 15 минут уединения, когда можно передохнуть и отвлечься от забот.

Рак (21.06 - 23.07)

День благоприятен для маленьких шагов. Вместо того, чтобы ставить амбициозные цели, попробуйте сосредоточиться на маленьких и вполне достижимых. Хвалите себя за то, что удалось сделать уже сегодня, даже, если это получилось не так идеально, как вы представляли.

Лев (22.07 - 24.08)

Много времени и энергии сегодня могут отнимать пустые разговоры, ненужная информация. Причем совершенно незаметно для вас. Это напомнит о себе невыполненными делами в конце дня и чувством усталости. Постарайтесь избегать информационного перегруза без лишней необходимости.

Дева (22.08 - 24.09)

День благоприятен для налаживания отношений, для создания новых и поддержания старых контактов. Если кто-то захочет возобновить отношения с вами после размолвки. присмотритесь, возможно, это хорошая идея и отношения еще могут быть продуктивными для обеих сторон.

Весы (22.09 - 24.10)

Прислушивайтесь к себе сегодня. Ориентиром при принятии важных решений должны стать сомнения. Если вы в глубине души почувствуете, что что-то не дает вам покоя, как камешек в ботинке, то, возможно, нужно отказаться от захватившей вас идеи либо отклонить поступившую просьбу или предложение.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Сегодня вы будете особо обаятельны и сможете презентовать себя с наилучшей стороны. Используйте эту открывшуюся возможность, если в течении дня вам понадобится произвести впечатление на других людей.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Звезды советуют вам проявить больше упорства. Возможно, от достижения заветной цели вас отделяет всего лишь одно усилие, один шаг.

Козерог (21.12 - 21.01)

Из-за большого количества задач, память может начать вас подводить. Записывайте свои планы, делайте напоминания, иначе ест риск, что вы подведете своих коллег или знакомых или забудете о важном деле.

Водолей (20.01 - 19.02)

У Водолеев не самый спокойный день недели. Вас ждут изменения, хоть и не глобальные, на всех фронтах. От того, как быстро вы сможете к ним адаптироваться и перейти на новый лад зависит ваше самочувствие и продуктивность.

Рыбы (18.02 - 21.03)

На Рыб может накатить небольшая апатия посреди рабочей недели. Немножко полениться и прийти в себя вам не помешает. Как только вы немного отдохнете, то все мысли придут в порядок и станет ясно, как решить накопившиеся проблемы с наименьшей затратой усилий.