Прокуратура Нидерландов заявила, что Россия сознательно позволила экс-участнику т.н. "ДНР" Владимиру Цемаху, подозреваемому в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, уехать из страны, чтобы не выдавать его Нидерландам. Об этом говорится в заключении Национальной прокуратуры Нидерландов относительно запросов российской стороне на выдачу Цемаха.

"Национальная прокуратура сделала вывод, что Россия сознательно позволила, чтобы Цемах покинул ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос Нидерландов. Это должно произойти на основе европейского договора об экстрадиции", - говорится в документе.

В прокуратуре напомнили, что Владимир Цемах проходит по делу как подозреваемый, однако решение о том, следует ли его привлекать к ответственности еще нет, для этого нужно больше доказательств. Прокуратура проинформировала о своем выводе как российскую сторону, так и родственников жертв катастрофы.

Впрочем, как отметили в прокуратуре, ситуация вокруг Цемаха не повлияет на судебный процесс вокруг катастрофы MH17, который должен начаться 9 марта 2020 года.

Напомним, что Цемах готов дать показания Нидерландам по МН-17.

Также он заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания по сбитому МН17.