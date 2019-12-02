Заместитель командира "Украинской добровольческой армии" (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевской облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его сына, служили в батальоне Правого сектора на Донбассе.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"И Семенов, и Лаврега были у меня", – сказал он.

По данным "Страны", в убийстве трехлетнего мальчика, сидевшем на заднем месте машины, подозревают Андрея Лаврегу.

Гергерт рассказал, что Андрей Лаврега с позывным "Тихий" был бойцом батальона до 1 июня текущего (2019 - Ред.) года. "Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов в этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко", – сообщил командир.

"Невероятный парень, из которого, если бы не эта ситуация, надо было брать пример. Абсолютно контролируемый дисциплинированный парень. Если уж и с ним это случилось – начал стрелять в центре города, то дела совсем плохи. У меня сейчас сердце кровью обливается", – признался "Червень".

По его словам, Семенов, уроженец Одесской области, был другом Лавреги. "Но лично я его не помню", – заметил он.

Он добавил, что отсутствие статуса у добровольцев, которые возвращаются с войны, отсутствие мер по их социализации может толкать этих людей на преступления. "И это только начало", – добавил "Червень".

Как сообщала "Страна", 1 декабря, в Киеве, на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской, неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, в салоне которого на заднем находился трехлетний ребенок, погибший от пуль.

"Страна" располагает фотографией потенциального убийцы, который попал на камеры наблюдения.

Мы рассказывали, что наемные убийцы могли охотиться на Соболева вследствие его давних бизнес-конфликтов.

Также известно, что убийцы состояли в праворадикальной группировке "Правый сектор".