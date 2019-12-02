В Киевской полиции на пресс-брифинге, по поводу расстрела машины бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева и убийства его трехлетнего сына, рассказали о том, что после инцидента к Соболеву приставили полицейскую охрану, которая сохраняется до сих пор.

Запись брифинга опубликована на YouTube.

Также полицейские заявили, что в машине вместе с Соболевым, его женой и сыном находился четвертый человек - женщина, которая является родственницей семьи.

Причиной атаки на внедорожник бизнесмена Соболева могла быть его финансово-экономическая деятельность.

"Будет проведена экспертиза, из этого ли оружия была произведена стрельба. На месте выявили поддельные документы. Мы будем готовить материалы для меры пресечения", заявил глава столичной Нацполиции Сергей Крищенко.

По его словам, задержанным 18 и 19 лет. Крищенко не подтвердил и не опроверг их причастность их к "Правому сектору".

В тоже время эту информацию уже подтвердил их комбат "Червень".

Первое судебное заседание может быть через 2 дня. Сейчас у полиции есть сутки на оглашение подозрения задержанным.

Кроме того, в полиции рассказали, что подозреваемые снимали квартиру специально для совершения преступления (по другим данным, они снимали квартиру в хостеле по улице Тарасовской).

У них было достаточно времени, чтобы подготовится к операции. Самих преступников задержали не на квартире, а в другом месте. После инцидента киллеры сразу же покинули жилье.

Вилео: YouTube/hromadske

Ранее "Страна" публиковала фото убийцы ребенка.

Также мы рассказывали, что крестной убитого сына Соболева была Ирина Билык.