"Страна" узнала подробности убийства 3-летнего сына донецкого бизнесмена Вячеслава Соболева.

По данным наших источников в полиции, киллеров было двое - 1999 и 2000 года рождения.

Выстрел был произведен примерно из номера хостела № 310, расположенного на ул. Тарасовская, 4. Установлено, что указанный номер арендовался на имя Стрельникова Олега Владимировича, 03.10.1998 года рождения, паспорт которого считается потерянным с 2017 года.

По этому адресу расположен столичный хостел Fire Inn.

Также "Страна" располагает фотографией потенциального убийцы, который попал на камеры наблюдения.

На фото видно, как убийца покидает хостел через минуту после выстрела, сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

"Страна" уже рассказывала, что киллеры могли охотиться на Соболева вследствие его давних бизнес-конфликтов.

Также известно, что убийцы состояли в "Правом секторе".