3 декабря погода в Украине будет уже зимней. Так, в столице Украины Киеве облачно, ночью снег, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем -1…+1 градус. Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

На западе Украины облачно, ночью снег, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью в западных регионах составит 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса. В Карпатах ночью снег, днем небольшой снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -5…-10 градусов.

На севере Украины облачно, ночью снег, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.

В центре Украины облачно, ночью умеренный снег, местами сильный снег, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью будет 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.

На востоке Украины облачно, ночью снег, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица, кое-где метель. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.

На юге Украины облачно, ночью мокрый снег, местами гололед, днем дождь. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов. В Крыму облачно, ночью мокрый снег, местами гололед, днем дождь. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик прогнозирует снегопады на вторник, а к концу недели - потепление.

Также мы рассказывали, что Карпаты укрыло 15-сантиметровым слоем снега.