В законопроект президента Владимира Зеленского по приватизации ГП "Укрспирт" вернули норму об обязательном использовании для производства алкоголя только украинского спирта. Об этом сегодня шла речь на заседании экономического комитета ВР, передает УНН.

В частности, при рассмотрении поправок в первой редакции проекта Закона Украины №2300 депутаты вернули в него норму об "украинском спирте".

Она и сегодня есть в действующем законодательстве: "Производство алкогольных напитков для реализации на территории Украины осуществляется с использованием спирта этилового ректификованного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового и виноградного дистиллята спиртового, имеющих статус украинских товаров соответствии с Таможенным кодексом Украины".

В первой проголосованной редакции проекта Закона Украины 2300 - норму исключили. А вот сейчас вернули, добавив временные ограничения.

Так, производство алкогольной продукции нужно будет осуществлять исключительно из спирта, "имеющего статус украинских товаров в соответствии с Таможенным кодексом Украины" до 1 января 2024 года.

Напомним, ранее исключения нормы об "украинском спирте" раскритиковали эксперты, заявив, что это еще больше тенизирует рынок и спровоцирую массовую фальсификацию алкогольной продукции.

Ранее "Страна" писала о том, что Минэкономики получило в управление "Укрспирт" и еще 493 госпредприятия.

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