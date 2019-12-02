Только 9% потенциальных трудовых мигрантов из Украины выбирают работу в России. Такие данные озвучили во время презентации исследования Международной ассоциации по миграции (МОМ) относительно вопросов миграции и торговли людьми. ОБ этом сообщает УНН.

"Наибольшей популярностью у украинцев пользуется Германия (43%), на втором месте Польша (35%), а на третьем - Чехия (23%). Таким образом, по сравнению с 2017 годом возросла популярность Чехии и Германии и снизилась привлекательность России до 9%", - говорится в исследовании.

Ранее "Страна" писала о том, что в Норвегии осудили россиян, которые незаконно ввозили заробитчан из Украины.

Также мы сообщали, что польский Нацбанк насчитал в стране 900 тысяч украинских заробитчан.