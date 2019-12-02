На юге Польши поезд "Интерсити" врезался в фургон, в котором находились два пьяных украинца. Авария произошла 1 декабря вечером между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки в селе Кулее, сообщает Польское радио.

В фургон, в котором находились граждане Украины, врезался поезд "Интерсити", который шел из Пшемысля в Щецин. Это случилось, когда автомобиль уже съезжал с переезда.

На место прибыли пожарные, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании. Как сообщила полиция, и водитель, и пассажир находились под воздействием алкоголя. Раненых мужчин доставили в больницы в Ченстохове, угрозы их жизни нет. Пассажиры поезда не пострадали. Пострадавшие украинцы оказались работниками одного из предприятий Клобуцького уезда.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше задержали двух украинцев, которые везли фунты, кроны и злотые.

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