Новый этап переговоров по контракту на транзит газа с Россией может состояться уже четверг, 5 декабря, заявил министр энергетики Алексей Оржель, сообщает ЭП.



Он отметил что все стороны, кроме российской готовы к переговорам в любой момент. "Украинская и европейская стороны готовы к переговорам каждый день... Ближайшие даты: это может быть 5 декабря предварительно", - заявил Оржель. Еще он высказался, что решать экономические вопросы на Нормандской встрече не совсем правильно.



Последней датой для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины считается 13 декабря.



"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа. Позже "Нафтогаз" ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.



"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Напомним, что Украина и Россия в ближайшее время приступят к согласованию текста договора о газе.

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