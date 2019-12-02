Карпаты укрыло 15-сантиметровым слоем снега. Фото
В Карпатах 2 декабря утром местами намело до 15 сантиметров снега. Об этом сообщается на Facebook-странице отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.
"На Сл Пожежевская: температура воздуха: -8,3°С, ветер: северный 8-10 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 10-15 см. На Сл Плай: температура воздуха: -6,5°С, ветер: северный 6-10 м/с, туман. На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -8,3°С. Высота снежного покрова составляет 10 см", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что синоптик прогнозирует снегопады на вторник, а к концу недели.
Также мы сообщали, что спасатели предупредили украинцев о снегопаде и гололеде 2 и 3 декабря.
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