В Карпатах 2 декабря утром местами намело до 15 сантиметров снега. Об этом сообщается на Facebook-странице отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.

"На Сл Пожежевская: температура воздуха: -8,3°С, ветер: северный 8-10 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 10-15 см. На Сл Плай: температура воздуха: -6,5°С, ветер: северный 6-10 м/с, туман. На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -8,3°С. Высота снежного покрова составляет 10 см", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик прогнозирует снегопады на вторник, а к концу недели.

Также мы сообщали, что спасатели предупредили украинцев о снегопаде и гололеде 2 и 3 декабря.