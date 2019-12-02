Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект об Избирательном кодексе с предложениями президента Украины Владимира Зеленского уже на этой неделе. Об этом сказал во время Согласительного совета председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает издание УНН.

"У нас, возможно, будет рассматриваться на этой неделе законопроект об Избирательном кодексе с предложениями президента", - сказал Разумков.

По словам вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, в ближайшее время парламентарии подойдут к окончательной редакции проекта Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.

Напомним, в сентябре президент Зеленский ветировал принятый Радой Избирательный кодекс.

Ранее "Страна" сообщала, что Разумков ответил спикеру Госдумы о возможной потере Украиной еще нескольких областей.

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