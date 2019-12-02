В Липовецком районе Винницкой области кот задушил 9-месячную девочку, которая спала в коляске. Об этом сообщил начальник Липовецкого отделения полиции Винницкой области Павел Дармограй, передает корреспондент УНН.

"Чрезвычайное происшествие было 30 ноября. Пришло сообщение около 13.30. Мама поставила коляску с ребенком и сама работала по хозяйству. Потом, когда она закончила свои хозяйственные дела, подошла к коляске, а там лежит на ребенке кот. И ребенок уже мертв. Соответственно направили ребенка на судмедэкспертизу. Сегодня проводили вскрытие, эксперт предварительно сказал, что асфиксия, никаких больше телесных у ребенка не было", - сообщил начальник полиции.

Так, 30 ноября в 13.42 диспетчер сообщила полиции, что ребенок без признаков жизни. Сейчас никаких мер в отношении родителей не употребляют, с матерью работают соответствующие службы.

"Никаких мер пока не употребляем, учитывая то, что там сейчас психологическая проблема в семье. Думаю, в дальнейшем уже будем разбираться - когда будут выводы, когда проведут захоронение ребенка. Держим на контроле, службы работают с матерью - поспешных выводов не делаем... В отношении никто не принимал мер", - говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, что в Запорожье при пожаре погибли пожилая женщина и ребенок, а также пострадал мужчина.