Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в московском аэропорту Домодедово, передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По его словам, поступило сообщение об анонимном звонке о минировании. Уточняется, что эвакуация после звонка не проводили, аэропорт работает в штатном режиме. Задержек самолетов также не было, однако в аэропорту усилили меры безопасности.

На прошлой неделе в течение двух дней поступали анонимные сообщения в московские и петербургские суды с угрозой взрыва, однако все они оказались ложными.

Напомним, что 24 января 2011 года в зале международных прилетов "Домодедово" террорист-cмертник привел в действие взрывное устройство. В результате террористического акта погибли 37 человек, еще 180 получили ранения различной степени тяжести.

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