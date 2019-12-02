Под Запорожьем полицейские задержали банду, которая совершила серию тяжких преступлений. Любопытно, что ее организовали отец и двое его сыновей. Также в преступную группу входило более 20 человек в возрасте от 20 до 38 лет. Об этом сообщается на сайте ГУНП Запорожской области.

Как уточняют правоохранители, специализировалась банда на совершении разбойных нападений, грабежей, похищении людей, кражах из авто и квартир. На данный момент собраны доказательства их причастности к совершению 20 тяжких преступлений на территории области. Сейчас удалось задержанть организаторов и наиболее активных участников банды.

Только за 2019 год банда совершила 10 уголовных преступлений, в том числе с применением оружия. Деньги, полученные преступным путем, они тратили на дорогие автомобили, вещи и отдых.



По информации оперативников, у банды был большой арсенал оружия и при задержании преступники могли оказать вооруженное сопротивление. Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу.

По результатам мероприятий изъято оружие и боеприпасы, денежные, средства, автомобили, наркотические средства.

Уголовное производство открыто по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 185 (Кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 257 (бандитизм), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 296 (хулиганство) и 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране) УК Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что на Закарпатье СБУ задержала главаря опасной банды, который обстреливал магазины из гранатометов.

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