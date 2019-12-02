Российский актер Данила Козловский, который снялся в российском фильме "Викинг" в роли Владимира Крестителя, сыграл первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли князя Олега. Видео появилось на YouTube канале "HISTORY".

Создатели показали трейлер, в котором засветился российский актер.

По сюжету, князь Олег устанавливает дружеские с одним из главных героев сериала Иваром Бескостным в исполнении Алекса Хега Андерсена. В частности, Олег показывает Ивару Киев, поднявшись в небо на воздушном шаре.

Отметим, что первыми воздушный шар в 1783 году изготовили братья Монгольфье, а князь Олег жил в Х веке.

Видео: YouTube/HISTORY

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