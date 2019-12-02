В Крыму закрылась гостиница "Вилла София", которая принадлежит украинской певице Софии Ротару. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщила Экспресс-газета со ссылкой на сотрудника отеля.

Причиной закрытия отеля в Ялте называется реконструкция. "До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи", - сообщил собеседник издания.

Он добавил, что "Виллу Софию" уже недавно ремонтировали, но "руководство так решило".

Отмечается, что крымская гостиница не приносила 72-летней звезде доходы. Цена за сутки проживания в отеле знаменитой певицы достигла 82 тысяч рублей (около 30 тысяч гривен), поэтому многие номера пустовали.

Кроме того, не исключено, что закрытие гостиницы связано со скандалами из-за отмены выступлений певицы в прошлом году, сообщило ФАН. В декабре 2018 года София Ротару, являющаяся гражданкой Украины, отказалась ехать в Москву на фестиваль "Песня года" и отменила свои выступления на других мероприятиях в России. Причиной, по данным СМИ, стало военное положение, введенное в тот момент на Украине. Певица решила не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

Отель Софии Ротару. Фото: wikimapia.org

Напомним, что 17 ноября стало известно о том, что Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на "Песне года", которая пройдет 7 декабря. Также в планах Ротару принять участие в фестивале "Легенды Ретро FM" и рассмотреть предложения о выступлениях на корпоративах в Москве.

После этого Поклонская заступилась за Ротару, которая решила вновь гастролировать в России.