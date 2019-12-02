Бывшему народному депутату и Герою Украины Надежде Савченко уже несколько раз предлагали выйти замуж. Об этом она рассказала программе "Частная жизнь", передает Мignews.

По словам Надежды, предложения руки и сердца поступали от мужчин разного статуса, в том числе от политиков и строителей. Также в списке претендентов вести под венец скандальную Савченко были бандиты, бизнесмены и военные.

Но пока неприступная экс-нардеп остается незамужней и объясняет это тем, что у нее довольно непростая судьба.

"Да, и пока что мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор под судами, напомню, из-за якобы совершения террористического акта. Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу... Это политики, это бизнесмены, это бандиты, это военные, это простые работящие парни, строители. То есть большой набор", - рассказала Савченко.

Ранее "Страна" писала о том, что в сети обсуждают фото задумчивого Кравчука и Савченко в платье.

Также мы сообщали, что Савченко нашла работу и теперь комментирует заседания Рады.