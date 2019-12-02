Правительство планирует изменить руководство и состав наблюдательных советов всех стратегических компаний, включая НАК Нафтогаз Украины и НЭК Укрэнерго. Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель на пресс-конференции 2 декабря, пишет Лига.

"Мы прекратили полномочия главы Энергоатома - это большое кадровое решение. Вместе с тем, можем говорить, что было принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов во всех стратегических компаниях. Это не вопрос одной компании или взаимоотношений между министром и руководителями отдельных компаний", - сказал он.

Оржель уточнил журналистам, что изменения произойдут и в руководстве Нафтогаза и Укрэнерго. Министр отметил, что нынешнее руководство может продолжить работу, если победит в конкурсе.

Отметим, что Зеленский собирается провести с президентом России Путиным переговоры по газу 9 декабря в Париже. С высокой долей вероятности будет согласован новый контракт, чему сопротивляется менеджмент "Нафтогаза" в лице Андрея Коболева и Юрия Витренко.

Напомним, что министр Оржель заявил о возможности прямых поставок газа из России.

Также мы писали о том, что Украина и Россия в ближайшее время приступят к согласованию текста договора о газе.