В Кабинете министров Украины утвердили назначение председателем Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого. Согласно документу, он назначен на должность с 29 ноября сроком на пять лет с испытательным сроком три месяца.

Соответствующее распоряжение Кабмина №1142-р от 27 ноября обнародовала пресс-служба Кабмина.

В поданной декларации в качестве кандидата на должность главы Госрезерва, Погорелый указал 1,28 млн грн зарплаты за прошлый год, не уточнив работодателя.

Ранее он также принимал участие в конкурсе на главу Госгеонедр, известен и по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, России, Венгрии и Словакии.

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника - 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp - 12,98%, Keyhall Holding Ltd - 11,45% и Interneft Ltd - 6,16%.

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