Зеленскому подали е-петицию о запрете продукции Apple в Украине
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось предложение запретить "сепаратистскую продукцию компании Apple за поддержку оккупации Крыма". Эта петиция связана со скандалом, который разгорелся после того, как Apple на своих устройствах в России стала показывать Крым частью РФ на картах. В остальном мире Крым не принадлежит ни одному государству, если смотреть на карты от Apple.
Автор петиции говорит, что компания "Apple" поддержала оккупацию Крыма, определив его территории российскими в своих приложениях.
"Требую немедленно запретить их деятельность в Украине, запретить их продукцию и ее ввоз.
Приравнять iphone к колорадским лентам!" - пишет автор.
Также он предлагает создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств.
Сейчас петицию подписали 627 человек, для сбора необхомых 25 000 подписей у автора есть еще 90 дней.
Скриншот: petition.president.gov.ua
Автором петиции является некий Роман Максимчук. Отметим, что 29 мая 2019 года он подавал петицию про "внесение термоса в перечень национальных и государственных символов Украины". Тогда Максимчук писал, что вносит это предложение "с оглядкой на результаты президентских выборов, ценностно-мировоззренческие ориентиры новоизбранного главы государства и, соответственно, его избирателей". Для этого предлагалось провести дискуссии, а, в случае согласия "разместить термосы или их изображения на зданиях госучреждений и коммунальных заведениях". Тогда петиция собрала 78 подписей.
Скриншот: petition.president.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что компания Apple решила пересмотреть обозначение Крыма на картах.
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