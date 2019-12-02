На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось предложение запретить "сепаратистскую продукцию компании Apple за поддержку оккупации Крыма". Эта петиция связана со скандалом, который разгорелся после того, как Apple на своих устройствах в России стала показывать Крым частью РФ на картах. В остальном мире Крым не принадлежит ни одному государству, если смотреть на карты от Apple.

Автор петиции говорит, что компания "Apple" поддержала оккупацию Крыма, определив его территории российскими в своих приложениях.

"Требую немедленно запретить их деятельность в Украине, запретить их продукцию и ее ввоз.

Приравнять iphone к колорадским лентам!" - пишет автор.

Также он предлагает создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств.

Сейчас петицию подписали 627 человек, для сбора необхомых 25 000 подписей у автора есть еще 90 дней.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Автором петиции является некий Роман Максимчук. Отметим, что 29 мая 2019 года он подавал петицию про "внесение термоса в перечень национальных и государственных символов Украины". Тогда Максимчук писал, что вносит это предложение "с оглядкой на результаты президентских выборов, ценностно-мировоззренческие ориентиры новоизбранного главы государства и, соответственно, его избирателей". Для этого предлагалось провести дискуссии, а, в случае согласия "разместить термосы или их изображения на зданиях госучреждений и коммунальных заведениях". Тогда петиция собрала 78 подписей.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что компания Apple решила пересмотреть обозначение Крыма на картах.

Также мы рассказывали, что Климкин призвал отказаться от iPhone.