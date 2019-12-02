Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что потребует от генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса сложить одно из двух имеющихся у него гражданств.

Об этом Зеленский сообщил, отвечая на вопрос о двойном гражданстве Абромавичуса на пресс-конференции во время визита в Литву, сообщает lrytas.lt.

"Честно говоря, я не знал перед его назначением, что у него есть (второе - Ред.) гражданство. Правда не знал. Но при этом он имеет право занимать ту должность, которую он занимает, потому что он не является госслужащим. Это не оправдывает ситуацию. Я могу, в принципе, обратиться к господину Абромавичусу и сказать, что он должен сложить то или иное гражданство", - заявил Зеленский.

Напомним, в декабре 2014 года Абромавичус получил украинское гражданство от тогдашнего президента Петра Порошенко. В течение двух лет он должен был отказаться от гражданства Литовской Республики. Однако Абромавичус не обратился в Департамент миграции Литвы с таким отказом. А в 2019 году он пересекал границу Украины с действующими паспортами Украины и Литовской Республики.

Ранее "Страна" писала о том, что гендиректору "Укроборонпрома" Абромавичусу собираются поднять зарплату до почти 19 млн в год.

Также мы сообщали, что Абромавичус назначил себе еще двух заместителей и одного директора.