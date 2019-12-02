Зеленский может потребовать от главы "Укроборонпрома" Абромавичуса отказаться от одного из двух гражданств
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что потребует от генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса сложить одно из двух имеющихся у него гражданств.
Об этом Зеленский сообщил, отвечая на вопрос о двойном гражданстве Абромавичуса на пресс-конференции во время визита в Литву, сообщает lrytas.lt.
"Честно говоря, я не знал перед его назначением, что у него есть (второе - Ред.) гражданство. Правда не знал. Но при этом он имеет право занимать ту должность, которую он занимает, потому что он не является госслужащим. Это не оправдывает ситуацию. Я могу, в принципе, обратиться к господину Абромавичусу и сказать, что он должен сложить то или иное гражданство", - заявил Зеленский.
Напомним, в декабре 2014 года Абромавичус получил украинское гражданство от тогдашнего президента Петра Порошенко. В течение двух лет он должен был отказаться от гражданства Литовской Республики. Однако Абромавичус не обратился в Департамент миграции Литвы с таким отказом. А в 2019 году он пересекал границу Украины с действующими паспортами Украины и Литовской Республики.
Ранее "Страна" писала о том, что гендиректору "Укроборонпрома" Абромавичусу собираются поднять зарплату до почти 19 млн в год.
Также мы сообщали, что Абромавичус назначил себе еще двух заместителей и одного директора.