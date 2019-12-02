В Москве заявили, что обсуждение темы аннексированного Крыма с Украиной невозможно в любом формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и собственно какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях... Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, как поступит президент России Владимир Путин, если Зеленский на личной встрече поднимет вопрос о принадлежности Крыма, Песков отметил, что президент России "безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы".

Ранее Зеленский заявлял, что США могут помочь Украине в возвращении Крыма. Он предложил переговоры между Украиной, Россией и США.

Мы разбирались, почему Apple признала Крым российским и ждет ли ее теперь бойкот в Украине. Представительство Apple в России согласилось изменить наименование Крыма и его населенных пунктов.

Экс-министр иностранных дел Климкин призвал граждан Украины из-за этого отказаться от устройств Apple.

Напомним, что в пункте пропуска "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину российского актера театра и кино. Он зачем-то признался пограничникам, что въезжал в аннексированный Крым со стороны России. По законодательству Украины это запрещено.