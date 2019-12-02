Глава "Донецкой народной республики" Денис Пушилин хочет закрепить в "конституции ДНР" русский язык как единственный государственный. Об этом сообщает пресс-служба "Народного совета ДНР".

На рассмотрение "Народного совета" Пушилин внесен правки в "закон об образовании". Русский будет обязательным для изучения, а украинский и другие языки будут преподаваться по пожеланиям родителей и возможностям школы.

То есть, в отличие от Украины, не будет законодательного запрета учиться на других языках, если школа и родители об этом договорятся.

Сейчас в "республике" утверждено два "государственных" языка - русский и украинский.

Интересно, что заявление Пушилина прозвучало накануне Нормандской встречи, где будет решаться судьба Донбасса. Право на русский язык вписано в закон об особом статусе, который хотят поменять в Киеве. О чем и будет идти речь в Париже.

Ранее "Страна" сообщала, что "ДНР" объявила всю Донецкую область своей территорией. Мы рассказывали, что это означает.

Также мы писали, что Зеленский сказал, что люди с пророссийскими взглядами могут уехать из Донбасса.