Глава "Донецкой народной республики" Денис Пушилин хочет закрепить в "конституции ДНР" русский язык как единственный государственный. Об этом сообщает пресс-служба "Народного совета ДНР".

На рассмотрение "Народного совета" Пушилин внесен правки в "закон об образовании". Русский будет обязательным для изучения, а украинский и другие языки будут преподаваться по пожеланиям родителей и возможностям школы.

То есть, в отличие от Украины, не будет законодательного запрета учиться на других языках, если школа и родители об этом договорятся.  

Сейчас в "республике" утверждено два "государственных" языка - русский и украинский. 

Интересно, что заявление Пушилина прозвучало накануне Нормандской встречи, где будет решаться судьба Донбасса. Право на русский язык вписано в закон об особом статусе, который хотят поменять в Киеве. О чем и будет идти речь в Париже. 

Ранее "Страна" сообщала, что "ДНР" объявила всю Донецкую область своей территорией. Мы рассказывали,  что это означает.

Также мы писали, что Зеленский сказал, что люди с пророссийскими взглядами могут уехать из Донбасса

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.