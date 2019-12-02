Волонтер Маруся Зверобой, которую обвиняют в угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за видео, которое она записала с нардепом Софией Федыной, 2 декабря приходила в Государственное бюро расследований (ГБР). Туда ее вызывали на допрос в качестве свидетеля, но на самом допросе она не была.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову

Секретарь заявила, что Маруся Зверобой не пришла на допрос, только оставила документы в канцелярии.

"Процессуальный статус у нее сейчас - свидетель, до того, как процессуальный руководитель подпишет подозрение" - заявили в пресс-службе.

По словам Ивановой, Зверобой была ознакомлена с повесткой в присутствии своего защитника, и никаких претензий к документу у нее не было. При этом сама военная после выхода из здания ГБР заявила, что в вызове не указан ее статус, и ей непонятно, на какое следственное действие ее вызывали.

Зверобой отметила, что вызов в ГБР ей вручили во время обыска по месту жительства в Калиновке Киевской области 28 ноября.

Она добавила, что приехала с адвокатами поинтересоваться, кем она является в этом деле. Они оставили свои вопросы в канцелярии и будут ждать ответов и "законно составленного вызова".

Ранее "Страна" сообщала, что в партии Порошенко обыски у Маруси Зверобой сравнили с реакцией Януковича на "яичный теракт".

Также мы рассказывали, что Зверобой перечислила, что у нее изъяли при обыске, и повторила свои угрозы Зеленскому.