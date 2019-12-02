Ресторан Мario, принадлежащий Вячеславу Соболеву, отцу убитого в воскресенье трехлетнего малыша, работает в обычном режиме. Однако несмотря на обеденное время в понедельник 2 декабря внутри немноголюдно.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

У входа дежурят два охранника, они же помогают посетителям ресторана парковать автомобили. На парковке у заведения стоит один внедорожник. Один из охранников сопровождает каждого из гостей, опасливо оглядываясь по сторонам. На месте, где накануне был обстрелян автомобиль Range rover, за рулем которого находился Соболев, на асфальте до сих пор можно увидеть пятна крови.

По наблюдениям нашего корреспондента, в зал ресторана зашел мужчина представительной внешности. К нему вышел управляющий, они поздоровались и мужчина спросил: "Что-то слышно?". На это сотрудник ресторана ответил, что всю информацию узнает из интернета.

"Меня вчера здесь не было", - сказал управляющий.

По словам официантки, весь персонал который работал в день убийства сегодня дома. В ресторане трудится другая смена.

"Мы ничего не знаем и вряд ли вам кто-то что-то скажет", - добавила официантка.

Между тем охранники между собой переговаривались о том, что убийц задержали и в ближайшее время их могут привезти к ресторану на следственный эксперимент.

Фото: Страна

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, около 17:00 киллеры обстреляли внедорожник бизнесмена и депутата Киевского облсовера Вячеслава Соболева. Пуля угодила в его трехлетнего сына. По дороге в больницу ребенок скончался.

Также мы сообщали, что полиция задержала киллеров, убивших ребенка бизнесмена Соболева.