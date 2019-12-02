Представители Украины и России в ближайшее время перейдут от технических консультаций к согласованию договора о транспортировке и поставках природного газа. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель, передает "Интерфакс-Украина".

"Стороны сейчас находятся в технических консультациях. В ближайшее время вопрос будет переходить действительно к определенным уже значительным элементам согласования договора транспортировки и условий поставки или компенсации тех позиций и денежных решений по арбитражам", - сообщил он.

"Сейчас идет активная работа как раз в вопросе согласования двух договоров, чтобы принимать конкретные решения об объемах и сроках компенсаций", - добавил министр.

По его словам, процесс происходит достаточно активно, и хотя переговоры не являются легкими, но уже есть "определенные конструктивы".

В "Нафтогазе" выразили готовность рассмотреть предложение относительно поставки газа в счет долга "Газпрома" Украине. Ранее "Газпром" направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа через территорию Украины на один год.

В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления контракта или заключения нового договора является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Кроме того, "Газпром" перечислил дополнительные условия: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за нарушение экономической конкуренции"; отзыв на ходатайство "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

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Напомним, что на переговорах сторон по транзиту газа обсуждается не наилучший для Украины вариант - транзит лишь 30 млрд куб. м газа. Это лучше, чем отсутствие транзита, но малорентабельно для оператора ГТС Украины.

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