С декабря 2018 года и по нынешний ноябрь все месяцы в Киеве оказались теплее климатической нормы. К такому выводу пришли специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам метеорологов, несмотря на серьезное похолодание в конце ноября, среднемесячная температура оказалась на 2,5 градуса выше климатической нормы и составила 4,6 градуса.

Температурный режим нынешнего ноября в столице был довольно контрастным, поскольку первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 6 градусов, вторая - на 5 градусов, а уже с третьей декады началось резкое снижение до зимних температур.

"Холоднее всего было 22 ноября, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 9,7 ° С, а теплее всего - 6 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +19,4 градусов, что стало рекордным значением для этого дня. В общем в ноябре было 5 температурных рекордов", - говорится в сообщении.

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