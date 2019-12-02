Бывший доцент питерского универа, историк Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю любовницу, попал в Топ-10 самых упоминаемых персон в российской прессе за ноябрь 2019 года. Об этом говорится в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), которую создало агенство "Интерфакс".

Согласно данным системы, Соколов занял седьмое место с 21 506 упоминаниями.

Первый в рейтинге президент РФ Владимир Путин - 270 тыс. ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. На втором месте остается президент Украины Владимир Зеленский, СМИ упоминали его 96 502 раза. Третье место у Дональда Трампа (93 462 упоминаний). Премьер РФ Дмитрий Медведев занял четвертое место в ТОП-10 рейтинга (63 875 ссылок).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вернулся на пятое место (31 649 ссылок). Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает оставаться на шестой строчке (23 383 ссылки). Далее в рейтинге следуют Соколов, глава МИД РФ Сергей Лавров (восьмая позиция, 20 302).

У президента Турции Эрдогана девятое место и 19 269 упоминаний в СМИ. Замыкает десятку экс-президент Украины Петр Порошенко (19 167).

Ранее "Страна" сообщала, что историка Соколова, который расчленил юную любовницу, доставили в "Бутырку" для обследования.

Также мы рассказывали, что расчленивший любовницу питерский историк Соколов оказался ранее судимым за гибель человека.