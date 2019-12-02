При выполнении боевого задания в Донбассе погибли два офицера спецподразделения СБУ "Альфа". Об этом говорится на fb-странице подполковника СБУ Романа Костенко.

"Сегодня очередное трагическое сообщение с Донбасса - при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины - Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых побратимов", - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, ранее штаб ООС заявлял о гибели двух украинских бойцов во время операции по противодействию диверсантам противника.

Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Мы разбирались в новом порядке въезда и выезда лиц, а также перемещения товаров на неподконтрольные территории в Донецкой и Луганской областях, которые вступили в силу 28 ноября 2019.

Как сообщала "Страна", 30 ноября, около 18:00 в Ясиноватском районе Донецкой области перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами в салоне. По словам подоспевших на место ДТП полицейских, водитель транспортного средства не справился с управлением - автобус выехал в кювет и перевернулся.

Напомним, что согласно результатам соцопроса, 75% выступают за переговоры Путина и Зеленского ради установления мира на Донбассе.

Напомним, что 1 июля 2019 исполнилось ровно 5 лет с момента подписания Петром Порошенко указа о выходе из перемирия и начале полномасштабных военных действий на Донбассе. Мы сняли об этом фильм: