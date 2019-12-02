Президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что Соединенные Штаты Америки наносят вред Украине, когда рассказывают миру о том, что Украина - коррумпированное государство. Об этом Зеленский рассказал в интервью западным СМИ Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

Президент заявил, что хочет от США открытости в отношениях и помощи.

"Я хочу от США, и я тоже это чувствую, чтобы они помогали, и чтобы они поняли, что мы - субъект, чтобы они не договаривались с другими за нашими спинами. Соединенные Штаты посылают что-то вроде сигнала миру, в Международный валютный фонд и Всемирный банк, в Европу. И когда они говорят, что Украина - коррумпированная страна, это очень жесткий сигнал. Я хочу, чтобы Соединенные Штаты поняли: теперь это другая страна, мы - совершенно другие люди. Конечно, органы власти долго были коррумпированными, но мы их очищаем", - сказал он.

Зеленский добавил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом его видение Украины как коррумпированного государства.

"Я сказал ему на нашей встрече, что не хочу, чтобы у него была такая картина нашей страны. И что он должен просто приехать сюда и посмотреть, как мы живем, и, прежде всего, что мы за люди. Мне показалось, он меня услышал. По крайней мере, он сказал на встрече: да, я вижу, есть молодые, новые люди", – сказал Зеленский.

Напомним, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на показаниях в Конгрессе заявил, что Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский намерен на "Нормандской встрече" обсудить транзит газа.

Также мы рассказывали, что Зеленский хочет провести выборы на Донбассе после передачи границы, но признал, что в Минских соглашениях написано иначе.