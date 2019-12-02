Снежный массив с запада и севера Украины движется в восточном направлении, поэтому в течение понедельника и вторника практически все области постепенно окажутся под зимним наступлением. А в ночь на вторник, 3 декабря, в некоторых регионах вероятен даже сильный снегопад. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах - черти-что, то есть, гололедица и труднопроходимые тротуары. Поэтому пешеходам стоит позаботиться о соответствующей обуви, а водителям - о словаре ненормативной лексики. Самой сложной предполагается ситуация ближайшей ночью, осадки могут быть очень сильными", - прогнозирует синоптик.

По словам Натальи Диденко, до восточной части Украины в ночь на вторник снегопады не доберутся, однако под утро и 3 декабря днем на ​​восток также придет мокрый снег, снег и гололедица.

"Днем во вторник в центральной части Украины осадки прекратятся. На Западе и Севере ожидаются завтра в дневные часы небольшой снег и мокрый снег. На юге Украины дождь и местами мокрый снег будет выпадать преимущественно ближайшей ночью и завтра утром. Во вторник в течение дня осадки в южной части прекратятся, однако в Запорожье непогода еще задержится", - сообщает Диденко и добавляет, что "в зимнем дебюте будет участвовать специально приглашенный гость - порывистый, до сильного, северо-западный ветер", что усилит ощущение холода.

По словам синоптика, в ночь на вторник в Украине ожидается 0-5 градусов мороза, а завтра днем ​​от 2 мороза до 2 тепла, на юге до +4... +6 градусов.

"В Киеве сегодня вечером и ближайшей ночью ожидается снег, мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, на дорогах гололедица. Завтра днем ​​в столице - будет подсыпать небольшой снег. Температура воздуха ночью -2-4 градусов, днем ​​3 декабря около нуля", - прогнозирует синоптик.

Однако Наталья Диденко успокаивает, что со среды осадки в Украине прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Канаде из-за снегопада на трассе столкнулись 40 автомобилей, есть жертвы.

Также мы сообщали, что спасатели предупредили украинцев о снегопаде и гололеде 2 и 3 декабря.